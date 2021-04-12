Три автомобиля ушли под землю у ТЦ «Меркурий» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Несколько автомобилей провалились под землю возле ТЦ «Меркурий» в Приморском районе. Машины оказались в яме с горячей водой из-за прорыва трубы.

Коммунальщикам потребуется не менее 20 часов, чтобы устранить аварию. ФАН публикует кадры, на которых видно, что одна машина упала в воду передними колесами, другая — боком. Всего в воде оказались три машины, еще одно авто провалилось полностью.

Две бригады ТЭК СПб работали на месте происшествия. Им удалось остановить дальнейшее вытекание воды. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии.

Еще одна коммунальная авария недавно произошла в Барнауле. В результате разрушения трубы на ТЭЦ без воды остались жители. В городе был введен режим повышенной опасности.