В МЧС опровергли смерть второго пожарного при ЧП на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Информация о смерти пожарного, который якобы умер в госпитале после тушения пожара на предприятии «Невская мануфактура», является ложной, заявили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сотрудник МЧС находится в больнице. Он жив.

Также представители министерства заявили, что школу и детский сад, находящиеся рядом, не эвакуируют. Ранее такая информация была опубликована в ряде СМИ.

В настоящее время известно об одной жертве и двух пострадавших. Для ликвидации последствий возгорания задействованы несколько сотен пожарных, в том числе вертолет. Площадь пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» увеличилась до 10 тыс. квадратных метров, сообщал ФАН. Обрушение кровли и межэтажных перекрытий произошло на площади 1,5 тыс. «квадратов». Спасательные работы продолжаются.