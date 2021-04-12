Аферист с билетами «банка приколов» обманул 83-летнюю петербурженку на почте

Санкт-Петербург, 12 апреля. Мошенник подкараулил пенсионерку в отделении почты и обманом похитил у нее 5 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала, что на почте к ней подошел худощавый молодой человек в черной куртке и попросил разменять денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Женщина согласилась, однако впоследствии узнала, что полученная от юноши купюра оказалась билетом «банка приколов».

Расстроенная бабушка попросила найти афериста и привлечь его к уголовной ответственности. Следователи изъяли фальшивую купюру и сняли с нее отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемого разыскивают.