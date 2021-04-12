Названа причина быстрого распространения огня в здании Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 12 апреля. Возгорание в здании предприятия «Невская мануфактура» быстро распространилось из-за ветхости строения и сильного ветра, сообщили в МЧС.

Площадь пожара, по предварительным данным, увеличилась с 4 тыс. квадратных метров до 10 тыс. Для ликвидации последствий ЧП задействованы несколько сотен человек, в том числе сотрудники МЧС. Известно, что два спасателя погибли, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в результате пожара на Невской мануфактуре, сообщало Федеральное агентство новостей. Петербургская прокуратура также занимается расследованием всех обстоятельств и причин случившегося.