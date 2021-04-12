Еще один спасатель умер в больнице после пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Второй сотрудник МЧС, пострадавший при ликвидации крупного пожара на предприятии «Невская мануфактура», скончался в больнице.

МЧС ранее подтвердило информацию об одном погибшем. Еще двоих в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Из полыхающего здания эвакуировали 40 человек. Для ликвидации последствий возгорания задействованы несколько сотен пожарных, в том числе сотрудники министерства.

Площадь пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» увеличилась с 4 тыс. квадратных метров до 10 тыс., сообщал ФАН. Обрушение кровли и межэтажных перекрытий произошло на площади 1,5 тыс. «квадратов». Спасательные работы продолжаются, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.