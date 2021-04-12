Петербуржец проломил голову 72-летней пенсионерке

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на пенсионерку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В марте врачи городской больницы сообщили в полицию о 72-летней пациентке с переломом основания черепа и множественными травмами головы. Пострадавшая заявила, что пострадала от рук неизвестного мужчины. По неназванной причине он оказался в квартире пенсионерки и набросился на нее с кулаками.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний петербуржец, который в прошлом имел проблемы с законом. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.