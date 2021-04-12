Площадь пожара на Невской мануфактуре достигла 10 тыс. квадратных метров

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожар в здании предприятия «Невская мануфактура» достиг 10 тыс. квадратных метров. Обрушение кровли и межэтажных перекрытий произошло на площади 1,5 тыс. «квадратов».

Для ликвидации последствий возгорания привлекли 69 единиц спецтехники и 347 человек личного состава. В том числе от МЧС задействованы 52 единицы техники и 225 сотрудников ведомства. Новые сведения о пострадавших или погибших уточняются.

В настоящий момент известно об одном погибшем, им оказался спасатель, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются, проводится проверка.