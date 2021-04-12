СК возбудил дело по факту крупного пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. По факту пожара на предприятии «Невская мануфактура» возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

При ЧП погиб один спасатель. Информацию подтвердили в МЧС. Также два пожарных с ожогами доставлены в больницу. На месте крупного пожара продолжают работать сотрудники ведомства.

Площадь возгорания, предположительно, составляет 10 тысяч квадратных метров. Для борьбы с огнем задействуют вертолет Ка-32. Пламя, охватившее фабрику, продолжает распространяться.