Ученые из Петербурга разработали самоочищающуюся ткань

Санкт-Петербург, 12 апреля. Новая технология позволяет ткани самостоятельно очищаться под воздействием солнечных лучей. Кроме того, она будет обладать антибактериальным эффектом.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна представили свою новую разработку — самоочищающуюся ткань. Об этом сообщили представители комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

Технология позволяет любой ткани самостоятельно очищаться под воздействием солнечных лучей и дождя. Это возможно благодаря покрытию из наночастиц, основанных на оксиде титана, железа, никеля, хрома и других металлов. Особенностью технологии является ее дешевизна и отсутствие сложностей с внедрением в производство. Авторы разработки уточняют, что себестоимость обработки составляет около 80 рублей за квадратный метр, а для производства такой ткани достаточно имеющегося на предприятиях оборудования.

Новая технология имеет большое значение в период пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что покрытие позволяет уничтожать не только загрязнения, но и бактерии и микроорганизмы.

Подмосковные ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино также представили свою новую разработку на основе ткани. Они создали специальную пленку, защищающую поврежденные участки кожи и ускоряющую заживление, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали специальные защитные маски для облегченного дыхания. Они будут полезны спортсменам и людям, работающим в течение долгого времени.