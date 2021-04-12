Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Состояние двух спасателей, пострадавших при тушении крупного пожара на предприятии «Невская мануфактура», оценивается как тяжелое, передает источник в медицинских кругах.

МЧС ранее подтвердило гибель одного пожарного. На месте ЧП продолжают работать сотрудники ведомства, площадь возгорания, по предварительным данным, достигла 10 тыс. квадратных метров.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту серьезного пожара в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.