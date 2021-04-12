Очевидцы сняли на видео вертолет, прилетевший к месту пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. В распоряжении ФАН оказалась видеозапись, на которой видно, как вертолеты тушат загоревшееся предприятие «Невская мануфактура» в Петербурге.

На кадрах видно, как вертолет с водосливным устройством уже подлетел к горящему зданию. По данным МЧС, все силы и средства задействованы для ликвидации последствий ЧП.

В настоящий момент известно, что площадь пожара в здании выросла до 10 тыс. квадратных метров. В МЧС подтвердили информацию о гибели пожарного. Еще двое человек с ожогами были доставлены в больницу. С территории фабрики эвакуировали 40 человек. Работы по тушению продолжаются.