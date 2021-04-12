Появились новые кадры с места полыхающей Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 12 апреля. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует новое видео с места крупного пожара на Невской мануфактуре. Площадь пожара в здании выросла до 10 тыс. квадратных метров.

МЧС ранее подтвердило информацию о гибели одного спасателя при ликвидации последствий возгорания на Невской мануфактуре. Еще двое с ожогами были доставлены в больницу. С территории предприятия эвакуировали 40 человек.

Следственный комитет по Петербургу инициировал проверку по факту ЧП на фабрике, сообщал ФАН. Представители ведомства уже выехали на место пожара, после локализации специалисты начнут осмотр места происшествия.