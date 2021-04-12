Открытие еще 15 парков после просушки ожидает петербуржцев в ближайшее время

Санкт-Петербург, 12 апреля. Повышение температуры воздуха в Петербурге дало возможность паркам открыться раньше срока, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

По установленным правилам технологического регламента парки должны быть закрыты с 25 марта по 1 мая. Как правило, их открывают в соответствии с текущими погодными условиями. Девять парков и садов начали принимать посетителей еще 8 апреля. После просушки с 12 апреля возобновил работу сад Василеостровец. С 13 апреля откроются еще 13 парков и садов, в том числе парк Героев-пожарных и Федоровский сквер. В среду, 14 апреля, откроется парк в Сестрорецке на улице Инструментальщиков. В такую теплую погоду открытие раньше времени станет приятным подарком для петербуржцев.

Ранее сообщалось, что традиционный фестиваль фонтанов пройдет в Петергофе 22 мая. Представители музея рассказали, что свободный вход будет действовать до 24 апреля. Перед открытием прошел проверку отреставрированный фонтан «Самсон».