МЧС подтвердило гибель спасателя при тушении пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Один спасатель погиб, двое пострадали при тушении пожара на Невской мануфактуре, подтвердили в МЧС. На месте ЧП продолжают работать сотрудники ведомства.

Площадь возгорания, предположительно, составляет 1,5 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, для ликвидации последствий пожара задействуют вертолет Ка-32. Пламя, охватившее здание, продолжает распространяться.

Петербургская прокуратура инициировала доследственную проверку по факту пожара на Невской мануфактуре, сообщало Федеральное агентство новостей. На основании результатов проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.