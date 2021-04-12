ФАН публикует данные о пострадавших и погибшем при пожаре на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. При пожаре, произошедшем в здании Невской мануфактуры, погиб человек. Еще два человека пострадали, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

По предварительным данным, погибшим оказался пожарный. Пострадавших при ЧП с ожогами тела госпитализировали. В настоящее время проходит поиск еще одного человека. Из горящего здания эвакуировали около 40 человек.

Крупный пожар произошел в производственном здании площадью 1750 кв. м. Сотрудники МЧС повысили ранг происшествия до пятого номера. Угроза обрушения Невской мануфактуры привела к решению вывести пожарных из горящего здания.