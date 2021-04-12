Пожарные покинули здание Невской мануфактуры в Петербурге из-за угрозы обрушения

Санкт-Петербург, 12 апреля. Угроза обрушения Невской мануфактуры в Петербурге привела к решению вывести пожарных из горящего здания. Об этом сообщили в экстренных службах.

На текущий момент известно о двух пострадавших во время инцидента пожарных, получивших 40–50% ожогов тела. В экстренных службах также рассказали о гибели одного из сотрудников пожарно-спасательного отряда.

Ранее стало известно, что один спасатель пропал без вести в ходе работ над тушением фабрики. Предположительно он мог погибнуть в процессе.

Пожар на Невской Мануфактуре произошел в производственном помещении размером 1750 кв. м. Сейчас его тушением занимается более 200 человек и несколько десятков единиц спецтехники.