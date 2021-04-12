Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге привел к пробкам на Октябрьской набережной

Санкт-Петербург, 12 апреля. Крупный пожар, случившийся на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, стал причиной образования пробок на Октябрьской набережной.

Движение транспорта перекрыли на участке от Народной улицы до улицы Крыленко. Там, где автомобилям разрешено передвигаться, сформировались пробки.

Пожар произошел в производственном здании площадью 1750 кв. м. Сотрудники МЧС повысили ранг происшествия до пятого номера.

МЧС планируют использовать вертолет для тушения места пожара на Октябрьской набережной. На текущий момент пламя продолжает распространяться по территории фабрики.