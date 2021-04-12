Прокуратура займется выяснением причин пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту возгорания в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной.

Сотрудники прокуратуры намерены установить причины пожара, а также обстоятельства инцидента, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. На основании результатов проверки будет принято решение о начале расследования.

Пожар в здании Невской мануфактуры вспыхнул сегодня днем. На данный момент площадь возгорания составляет около четырех тыс. квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы более 200 человек и несколько десятков единиц специальной техники.