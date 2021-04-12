Появились подробности тушения Невской мануфактуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Один спасатель пропал без вести во время тушения Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Предполагается, что он мог погибнуть.

Всего к тушению возгорания на фабрике были привлечены более 200 человек личного состава МЧС. Один из сотрудников спасательного ведомства, участвующий в операции, по какой-то причине перестал выходить на связь. По версии некоторых СМИ, огнеборец мог погибнуть на месте ЧП. Сейчас соответствующая информация проверяется.

Пожар на Невской Мануфактуре начался сегодня днем. К моменту прибытия спасателей огонь охватил около 1,5 тыс. квадратных метров. На данный момент площадь возгорания выросла до 4 тыс. «квадратов».