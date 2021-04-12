Спасатели планируют тушить Невскую мануфактуру с вертолета

Санкт-Петербург, 12 апреля. Вертолет Ка-32 может появиться над местом пожара на Октябрьской набережной. Его планируют задействовать в борьбе с огнем, который охватил Невскую мануфактуру.

Пламя, бушующее на территории фабрики, продолжает распространяться. Сейчас оно охватывает около 1,5 тыс. квадратных метров. В связи с этим в МЧС планируют направить на место ЧП вертолет, который поможет огнеборцам в ликвидации пожара.

Сейчас на месте ЧП работают более 200 человек и несколько десятков единиц специальной техники. Однако, как выяснилось, этого недостаточно, чтобы остановить распространение пожара и приступить к ликвидации его очагов.