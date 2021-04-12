Злоумышленники похитили огнетушитель и балалайку из пансионата в Репино

Санкт-Петербург, 12 апреля. Двух жителей Курортного района задержали по подозрению в краже балалайки, огнетушителя и медицинских масок, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В пансионате, расположенном в поселке Репино, сработала кнопка тревожной сигнализации. На объект прибыл ближайший наряд вневедомственной охраны и сотрудники Росгвардии. Оказалось, что злоумышленники перелезли через забор и проникли в служебное помещение.

«Оттуда они похитили огнетушитель, медицинские маски и балалайку, но были замечены персоналом, который и нажал кнопку тревожной сигнализации», — рассказал собеседник ФАН.

Нарушителей порядка поймали на месте преступления, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В случившемся разбирается полиция.