Огонь охватил производственное здание в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожар произошел в производственном здании в Невском районе Северной столицы, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Здание горит на Октябрьской набережной. Огонь охватил помещение площадью 1750 кв. м. Горение происходит на четвертом и пятом этажах. Сотрудники МЧС в 12:56 присвоили пожару третий ранг сложности, спустя 17 минут ранг был повышен до пятого номера. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В ликвидации возгорания были задействованы 12 единиц спецтехники и 50 сотрудников МЧС. Пожарным дознавателям предстоит выяснить причину ЧП.

Еще один пожар произошел в петербургской квартире на улице Оптиков. Очаг возгорания находился на балконе на девятом этаже, квартиру удалось оперативно потушить, сообщал ФАН.