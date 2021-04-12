Изрезанный труп мужчины нашли повешенным на перилах в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти молодого мужчины, чей труп нашли повешенным на перилах в подъезде жилого дома на Суздальском проспекте.

Погибший получил 12 ударов ножом-иглой, который используют для извлечения инородных предметов, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Тело направили в морг для установления причин случившегося, проводится проверка.

Труп бизнесмена нашли на парковке в Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru. Злоумышленники обмотали тело скотчем. По предварительным данным, причиной гибели предпринимателя стала травма головы.