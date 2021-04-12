Пьяного петербуржца доставили в реанимацию с ножевым ранением в грудь

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования пьяного петербуржца, которого нашли с ножевой раной в области груди.

Супруга петербуржца обнаружила пьяного мужчину сидящим на диване с ножом в груди. Оказав ему первую медицинскую помощь, она вызвала бригаду медиков. Врачи диагностировали проникающее ранение передней правой половины грудной клетки, состояние пациента — тяжелое, он находится в шоковом состоянии в реанимации.

По факту случившегося проводится проверка, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Сотрудники полиции изъяли нож, причины случившегося устанавливаются.

Семью из трех человек зарезали в Казани, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительным данным, преступление мог совершить парень погибшей девушки, которого не принимали ее родители.