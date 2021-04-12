Вооруженные мужчины вломились в петербургский храм и угрожали сотруднику

Санкт-Петербург, 12 апреля. Двое неизвестных напали на 21-летнего дежурного по храму Тихвинской иконы Божией матери на улице Софьи Ковалевской, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Настоятель храма обратился в полицию и заявил, что злоумышленники ворвались на территорию средь бела дня и угрожали расправой молодому сотруднику. В руках одного из них был нож.

По горячим следам задержали 36-летнего ранее судимого уроженца республики Башкортостан и 54-летнего уроженца Челябинской области. Пострадавший юноша написал заявление на младшего из нападавших и попросил привлечь его к уголовной ответственности за угрозу убийством. Подозреваемого поместили в спецприемник, выясняются все обстоятельства произошедшего.