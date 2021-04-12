Автомошенника с поддельными документами поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался продать автомобиль по поддельным документам, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением обратился петербуржец, который рассказал, что договорился с мужчиной о покупке машины, однако посчитал продавца подозрительным. В итоге автомобиль, зарегистрированный на предполагаемого злоумышленника, изъяли.

Во время досмотра выяснилось, что продавец, представившись другим именем, пытался осуществить сделку по поддельным документам. У него изъяли паспорт и водительское удостоверение, сделанные на чужое имя, а также печать компании, договор об оказании услуг, договор об аренде авто, мобильный телефон и другие вещи, которые помогут следствию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В отношении предполагаемого преступника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главаря банды автомошенников будут судить в Приморском крае, сообщало Федеральное агентство новостей. В рамках преступной схемы организатор группы вместе с соучастниками заключал договоры на поставку авто из Японии, однако условия сделки не выполнял.