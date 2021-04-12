Десятки человек задержаны после массовой драки в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Стражи порядка задержали 20 человек, устроивших драку с поножовщиной в ночном клубе в Северной столице. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Очевидцы сообщили, что на Садовой улице в центре Петербурга вспыхнул серьезный конфликт между посетителями ночного клуба. Как стало известно позже, драка произошла из-за женщины. Участниками потасовки стали выходцы из Тувы и Киргизии.

В ходе драки пострадали четыре человека, их экстренно госпитализировали с колото-резаными ранами. Другие обстоятельства массовой драки уточняются. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

Молодые люди устроили массовую драку из-за девушки в Ноябрьске, сообщал сайт 360tv.ru. Видеоролик с моментом драки местные жители опубликовали в соцсетях.