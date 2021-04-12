Горящую квартиру потушили в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожарные за пять минут ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на проспекте Маршала Блюхера, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:58. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли две машины спецтехники и восемь человек личного состава. Оказалось, что на балконе квартиры, расположенной на втором этаже, загорелась ветошь на площади одного квадратного метра. На данный момент горение ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома девочку-инвалида. Еще 23 человека были эвакуированы с помощью специальных устройств, сообщало URA.RU.