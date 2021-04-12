Власти Петербурга сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 на 40%

Санкт-Петербург, 12 апреля. Число новых случаев коронавируса в Петербурге снизилось на 40,44%, заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Такой спад заболеваемости в Северной столице фиксировался в течение прошлой недели. За этот же период в городе на 4,37% уменьшилось количество госпитализаций взрослых горожан с COVID-ассоциированными состояниями. На 2,81% снизилось число активных зараженных.

Однако петербуржцам напомнили, что риск распространения инфекции и нового роста заболеваемости по-прежнему сохраняется. В связи с этим важно продолжать соблюдать все предписанные противоэпидемические меры, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

В город ранее поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас в Петербурге доступно более 632 тыс. доз препарата. На текущий момент от инфекции уже привились 450 тыс. человек.