Житель Петербурга довел до отчаяния трех телефонных мошенников

Санкт-Петербург, 12 апреля. Три телефонных мошенника потерпели фиаско в разговоре с жителем Санкт-Петербурга. Военный в отставке довел злоумышленников до отчаяния.

Петербуржец стал потенциальной жертвой трех человек, якобы старшего лейтенанта полиции, проверенного сотрудника и старшего менеджера банка. Первой позвонила женщина и представилась «старшим лейтенантом полиции». Она заявила о возбуждении «дела» от Центробанка по статье «мошенничество». Отставной военный сразу понял, что этого не может быть, так как ведомство не заводит уголовные дела.

Затем разговор перехватили два других злоумышленника. Петербуржцу предложили перевыпустить карту и срочно перечислить деньги в якобы банковскую ячейку.

«Я болею, но нахожусь на работе. Я уже вторую неделю с насморком. И выхожу на работу с температурой! Поэтому соберитесь и продвиньтесь по адресу Казанская, 36. Вам что, сложно 200 метров пройти?» — процитировал петербуржец свой разговор.

Военный в отставке на все предложения стойко отвечал отказом, что привело к отчаянию мошенников. В результате аферисты оставили тщетные попытки и отключились от беседы.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана граждан. Аферисты включают запись голоса жертвы во время разговора по телефону.