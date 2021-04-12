В Петербурге беременная попала в больницу после удара ножом в живот

Санкт-Петербург, 12 апреля. Злоумышленник напал на улице на женщину, которая находится на четвертом месяце беременности. Инцидент произошел у подъезда дома потерпевшей в Кировском районе.

Неустановленный мужчина по непонятным причинам ударил иностранку, шедшую домой на Дачном проспекте. В результате жертву госпитализировали. Врачи петербургской больницы диагностировали у нее проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки. О здоровье малыша не сообщается.

В настоящее время место происшествия огородили. Приехавшие на выезд правоохранители изъяли следы рук, обуви и три куртки. В настоящий момент проводится проверка.

На юге Кемеровской области беременную женщину эвакуировали в больницу на вертолете, сообщала газета A42.RU. Инцидент произошел в поселке Усть-Анзас Таштагольского района.