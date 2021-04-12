Петербуржцев ожидает рекордно теплый день 12 апреля

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербуржцы смогут насладиться теплой погодой сегодня, 12 апреля. Значения термометров идут на рекорд, сообщают синоптики города.

Значительным повышением температуры Северная столица обязана теплому атлантическому циклону «Вилкен», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях. Апрельский день будет солнечным, осадков не ожидается. Синоптик добавил, что повышающиеся значения термометров говорят о рекорде этой весны. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ветер при этом будет южным, его скорость составит 4–9 м/с, атмосферное давление упадет до 766 мм. рт. ст. и будет выше нормы. Пока самый теплый день был 28 марта, когда воздух прогрелся до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что циклон принес в Санкт-Петербург необычные облака. Подобные интересные формы можно наблюдать в тропических широтах, такие облака называются мамматусы. Жители столицы также сообщали о грозе, которая наблюдалась в Красногвардейском районе города.