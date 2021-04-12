Полиция пресекла деятельность подпольного покерного клуба в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России совместно с УМВД по Адмиралтейскому району пресекли деятельность подпольного игрового заведения.

Покерный клуб «закрытого типа» расположен в нежилом помещении на улице Степана Разина в Петербурге. Членство в заведении было строго регламентировано организаторами. В основном участниками клуба становились «проверенные люди», для которых был создан специальный чат в одном из мессенджеров. Нелегальное заведение рекламировали либо через социальные сети, либо посредством «сарафанного радио». В первом случае адрес клуба был строго засекречен.

Правоохранители опросили 18 игроков, которые на момент рейда находились в заведении. Шесть участников противоправной деятельности задержали. По предварительным данным, организатором клуба стал 30-летний уроженец Оренбургской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Подозреваемых задержали, все обстоятельства преступления в настоящий момент устанавливаются.

Сотрудники ФСБ накрыли сеть подпольных казино во Владимирской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Игорный бизнес организовали три местных жителя в городе Гусь-Хрустальный, всех задержали.