Проекцию Гагарина воспроизвели на Дворцовый мост в честь Дня космонавтики

Санкт-Петербург, 12 апреля. Воспроизведение проекции космонавта Юрия Гагарина в честь Дня космонавтики произошло 12 апреля в Петербурге на одном из крыльев разведенного Дворцового моста.

Масштабная акция началась в 01:10 по московскому времени. В рамках представления был показан портрет советского космонавта и конструктора Сергея Королева. Также на мосту появились кадры запуска космического корабля «Восток-1». Действие сопровождалось музыкой композитора Андрея Петрова из фильма «Укрощение огня».

С праздником Дня космонавтики россиян поздравил экипаж с борта МКС. Они отметили, что полет Юрия Гагарина перевернул мировую историю.