Спасатели ликвидировали пожар в садовом доме на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 апреля. Деревянный садовый дом загорелся в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Сигнал о происшествии поступил в 23:52 воскресенья.

Пожар произошел на Заячьем переулке. Огонь охватил деревянный дом размером пять на семь метров. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, в 02:16 пожар был ликвидирован.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Над ликвидацией пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один пожар произошел в Петербурге 11 апреля. Во Фрунзенском районе загорелось металлическое помещение, используемое для хранения и ремонта автомобиля.