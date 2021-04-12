Спустя двое суток больная девочка из Казахстана смогла покинуть Пулково

Санкт-Петербург, 12 апреля. Заблокированная в Пулково несовершеннолетняя жительница Казахстана двое суток провела в аэропорту из-за проблем с документами на въезд. В итоге ситуация успешно разрешилась.

Пару дней назад 15-летняя девочка прилетела в Санкт-Петербург на лечение. Для этого клиника выслала на ее имя приглашение. Однако порядок действий в таком случае претерпел изменения в конце марта. Теперь для реализации схемы медицинским учреждениям необходимо вносить данные иностранцев, которых они просят приехать, что в конкретной ситуации сделано не было.

После устранения проблем с документами подросток в сопровождении дяди покинула территорию воздушной гавани. В скором времени она начнет запланированный курс лечения.

Ранее в Пулково пассажирский Як-40 выкатился за пределы взлетной полосы аэропорта. По предварительной версии, в результате сильного бокового ветра воздушное судно отнесло на десять метров.