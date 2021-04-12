Спасатели ликвидировали горение металлического гаража в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Пожар на территории металлического помещения для стоянки и ремонта автомобиля во Фрунзенском районе Северной столицы ликвидирован. Предварительно, жертв удалось избежать.

Гараж размером 3х7 метров в результате инцидента выгорел по всей площади. В 23:12 по московскому времени спасатели зафиксировали полное прекращение горения и устранение условий для его повторного возникновения. В общей сложности в мероприятиях по устранению пламени участвовали четыре единицы спецтехники и 16 человек.

Ранее источник ФАН сообщил о возгорании на Забалканском проезде. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 21:33.