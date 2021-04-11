Возгорание утеплителя в многоэтажном доме в Петербурге локализовано

Санкт-Петербург, 11 апреля. Спасатели локализовали пожар на территории 23-этажного здания в Московском районе Северной столицы: происходило тление утеплителя вентилируемого фасада на уровне 7–14 этажей.

Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. К работе по тушению пожара привлекли восемь единиц спецтехники и почти 40 человек личного состава. Мероприятия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения огня и создание условий для его ликвидации, увенчались успехом в 22:48 по московскому времени.

Прибывшие на вызов спасатели присвоили пожару 1 БИС. После локализации возгорания в присвоении конкретного ранга было отказано.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 20:31. Сведений о жертвах или пострадавших нет, ранее сообщил источник ФАН.