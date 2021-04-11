Металлический гараж горит во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Пожар произошел на территории Забалканского проезда в Северной столице. Источник ФАН уточнил: горит металлический гараж размером 3х7 метров.

Заявление о возгорании во Фрунзенском районе поступило в экстренные службы в 21:33 по московскому времени. Сейчас на месте событий работают спасатели. В мероприятиях по ликвидации огня задействованы силы МЧС, в частности четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, удалось избежать.

Ранее пожар произошел в 23-этажном здании на Московском районе Петербурга. ФАН стало известно о тлении утеплителя на уровне 15–18 этажей.