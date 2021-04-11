Автомобиль наехал на двух пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Водитель Volkswagen Polo при повороте столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo. В результате вторая иномарка наехала на двух пешеходов. ДТП произошло на Кантемировской улице.

Во время аварии машины люди находились на разделительном островке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии в состоянии средней тяжести госпитализированы водитель Citroen Berlingo и переходивший дорогу мужчина. Еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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