Спасатели присвоили 1 БИС пожару в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Возгорание зафиксировано в доме на проспекте Космонавтов в Северной столице. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб присвоили пожару ранг 1 БИС.

Сигнал об инциденте на территории Московского района поступил диспетчеру в 20:31. На место событий были приглашены два дополнительных расчета. В общей сложности в мероприятиях по тушению огня задействованы четыре подразделения. Информацию об этом сообщает источник ФАН.

Ранее пожар унес жизни пожилых супругов в Архангельске. Их тела обнаружили в сгоревшем доме на Стрелковой улице.