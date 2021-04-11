Два гаража полыхают в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Сотрудники МЧС борются с огнем, охватившим помещения на территории гаражного кооператива по улице Свободы.

Общая площадь возгорания достигает нескольких сотен квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены три автомобиля и 12 человек личного состава, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента пока не поступало. Точную причину возгорания установят специалисты в ходе проверки.

Стойка шасси лайнера Boeing 777 загорелась при техническом обслуживании на стоянке в столичном аэропорту Шереметьево, сообщал ФАН.