Отец подростка-стрелка из Петербурга обвинялся в краже и грабеже

Санкт-Петербург, 11 апреля. Родители подростка, устроившего стрельбу в школьной раздевалке, оказались с богатым криминальным прошлым. По данным источника ФАН, его отец был обвиняемым по трем статьям УК РФ.

Гражданину грозил суд за кражу, грабеж и умышленное уничтожение чужого имущества. Он смог избежать ответственности в результате примирения сторон. На его счету есть условный срок за грабеж и нарушение административных статей о мелком хулиганстве и проведении лотерей.

Мама юноши 14 лет назад смогла избежать ответственности за мошенничество — женщину тогда спасла амнистия. За нарушения сроков уплаты штрафов с ней неоднократно работали судебные приставы. Сейчас она владеет туркомпанией.

Подросток пришел в школу с пистолетом. Он достал оружие в раздевалке и сделал несколько выстрелов в сторону других детей. Учитель отобрал у него пистолет, после чего школьник спешно ретировался, сообщал ФАН.