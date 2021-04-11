Мама петербургского подростка-стрелка имела проблемы с законом

Санкт-Петербург, 11 апреля. Правоохранители разбираются в инциденте со стрельбой, которую в школе устроил 15-летний подросток. По данным источника ФАН, мать юного петербуржца ранее была под следствием.

Сейчас гражданка является владелицей туристической фирмы, а 14 лет назад она привлекалась по уголовному делу о мошенничестве. От наказания ее спасла амнистия. У женщины сейчас новая фамилия, а вот ее старая хорошо известна приставам и автоинспекторам. Жительница Петербурга неоднократно получала взыскания за несвоевременную уплату штрафов, а также часто нарушала ПДД.

В семье подростка испытывают любовь к оружию, о чем говорят фотографии в Instagram. С пистолетом позировал не только ребенок, но и его мама.

Подросток недавно принес в школу пистолет и начал стрелять в раздевалке в сторону других детей. Преподаватель отобрал у него оружие, юнец сразу скрылся с места событий, сообщал ФАН.