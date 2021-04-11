Пожарные ликвидировали возгорание на балконе дома в Калининском районе

Санкт-Петербург, 11 апреля. Пожарные потушили огонь на балконе пятиэтажного дома. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Спасатели в кратчайшие сроки устранили возгорание в жилом доме на улице Замшина, сообщает источник ФАН. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

ЧП случилось на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной в пятиэтажном доме. Сигнал поступил на пульт спасателей в 14:25, а в 14:57 пожар удалось ликвидировать. В тушении участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в центральной части Петербурга, где загорелась коммунальная квартира.