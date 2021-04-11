Балкон жилой пятиэтажки загорелся в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Возгорание площадью 3 кв. метра произошло на балконе двухкомнатной квартиры в жилом доме по улице Замшина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. К спасательной операции привлекли четыре автомобиля и 16 человек личного состава.

Информации о пострадавших пока не поступало. Специалисты выяснят причину воспламенения и все обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось, что шестикомнатная коммунальная квартира загорелась на улице Маяковского. Спасатели в составе 38 человек смогли локализовать пожар, писал ФАН.