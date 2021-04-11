«Минер» ТЦ в Петербурге потребовал 150 тыс. рублей от администрации магазина

Санкт-Петербург, 11 апреля. Полиция эвакуировала 100 человек из ТЦ «Мебель Сити» в связи с сообщением о минировании. При проверке опасных для жизни предметов обнаружено не было.

Администратор ТЦ «Мебель Сити» по Мебельной улице сообщил в полицию, что на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник заявил, что он заложил бомбу в здании. После этого аноним потребовал перевести ему на счет 150 тыс. рублей или отправить их на его телефон.

На место происшествия прибыла полиция и кинологи. Из здания эвакуировали 100 человек. После осмотра помещения специалисты не обнаружили в нем опасных предметов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сообщившего о ложном минировании мужчины.

Недавно аналогичный случай произошел с посетителями «Невского центра». Людей пришлось оттуда эвакуировать в связи с сообщением о «минировании», сообщил ФАН.