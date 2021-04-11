Петербургская полиция разыскивает «заминировавшего» станцию метро «Обухово» мужчину

Санкт-Петербург, 11 апреля. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании станции метро «Обухово».

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что заложил бомбу в переходе возле городской подземки. Оперативники тщательно обыскали указанное место и эвакуировали двух человек из кафе, расположенного неподалеку. Однако взрывное устройство так и не было обнаружено, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейским удалось установить адрес регистрации владельца телефонного номера, с которого производился звонок, но, по словам отца разыскиваемого, мужчина не проживает в данной квартире. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также ведется поиск «минера».

Ранее ФАН сообщал о бывшем полицейском, который проведет 19 лет в колонии за перестрелку в московском метро.