Вострецов возложил цветы к петербургскому мемориалу узникам фашистских концлагерей

Санкт-Петербург, 11 апреля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов, представители администрации Северной столицы и жители города возложили цветы к мемориалу узникам фашистских концлагерей.

Памятник был открыт в 2009 году в Ландшафтном парке Красного Села. Здесь во время Великой Отечественной войны проходил южный рубеж обороны города и находился лагерь для несовершеннолетних пленников фашистов. Парламентарий возложил цветы к мемориалу и отметил, что мир должен помнить о подвигах советских солдатов, совершенных во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня весь мир отмечает дату освобождения узников фашистских концлагерей. Это еще одна кровавая страница войны, и ни в коем случае нельзя забывать об этих событиях, как это делает сейчас Европа, освобожденная советскими солдатами», — заявил депутат.

Россияне чтят память погибших в ходе ВОВ и гордятся своей историей, в отличие от жителей ЕС, отметил Вострецов. Европейцы закрывают глаза на реабилитацию нацизма на Украине и в странах Прибалтики, посетовал парламентарий.

«Историческая память европейцев, несмотря на огромное количество жертв этой трагедии, оказалась коротка, и они закрывают глаза на реабилитацию нацизма в странах Прибалтики и на Украине. Но мы помним подвиг наших предков и гордимся своей историей, скорбим по миллионам жизней, которые унесла война, и не дадим повториться такому вновь», — подчеркнул Вострецов.

Корреспондент Федерального агентства новостей ранее сообщил, что Вострецов одобрил акцию школьников и ветеранов Красносельского района Петербурга «Здесь живет герой». Депутат обратился к коллегам и поручил комитету ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов проработать детали и направить обращения к главам субъектов РФ. В рамках акции на домах, где находятся участники ВОВ, установят таблички «Здесь живет герой».