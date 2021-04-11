Петербургская полиция задержала ограбившего соотечественника мигранта

Санкт-Петербург, 11 апреля. Стражи порядка выясняют обстоятельства ограбления в Выборгском районе города. По подозрению в совершении преступления был задержан мигрант.

Инцидент произошел вечером на улице Хошимина. Уроженец Таджикистана подвергся нападению со стороны соотечественника. Злоумышленник избил пострадавшего и похитил у него телефон, банковские карты, паспорт и другие важные документы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали подозреваемого на улице Есенина. Похищенное имущество было изъято. Выяснилось, что фигурант приехал в Россию на заработки, однако на миграционном учете не состоял. Против него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее ФАН сообщал об уголовнике, который отобрал телефон у петербуржца за долги.